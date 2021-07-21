Kurucaşile'de hortum

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, endişe yarattı. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.
Kurucaşile açıklarında, denizde meydana gelen hortum görenleri korkuttu. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, denizde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2021-07-21 20:19:51
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