Tekkeönü sahilinde hortum oluştu

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Bartın’da Tekkönü sahili açıklarında hortum oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Tekköünü sahili açıklarında hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşan hortum kıyıdaki vatandaşlar tarafından endişe içinde takip edildi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen hortum bir süre sonra kayboldu.

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