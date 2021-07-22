Anahtarlık görünümlü silah ile oynarken oğlunu vurdu

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde, G.E.´nin (62) oynadığı, oğluna ait anahtarlık görünümlü silah ateş aldı. Çıkan merminin isabet ettiği silahın sahibi oğlu G.E. (30) yaralandı.
İstanbul´da yaşayan G.E., Kurban Bayramı için Ulus ilçesi Sarıfasıl köyünde yaşayan annesi G.E.´nin yanına geldi. Dün evde, G.E:´nin oynadığı oğluna ait anahtarlık görünümlü silah ateş aldı. Mermi bu sırada karşısında oturan oğlu G.E.´nin göğsüne isabet etti. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan G.E.´yi Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. G.E. buradan Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Gözaltına alınan anne G.E jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yapılan çalışmalarda G.E´ye ait anahtarlık silahın 2 mermi aldığı belirlendi. G.E.'nin durumunun iyi olduğu, tedavisinin sonrasında ifadesinin alınacağı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-07-22 13:50:08
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