Anahtarlık görünümlü silah ile oynarken oğlunu vurdu

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde, G.E.´nin (62) oynadığı, oğluna ait anahtarlık görünümlü silah ateş aldı. Çıkan merminin isabet ettiği silahın sahibi oğlu G.E. (30) yaralandı.

İstanbul´da yaşayan G.E., Kurban Bayramı için Ulus ilçesi Sarıfasıl köyünde yaşayan annesi G.E.´nin yanına geldi. Dün evde, G.E:´nin oynadığı oğluna ait anahtarlık görünümlü silah ateş aldı. Mermi bu sırada karşısında oturan oğlu G.E.´nin göğsüne isabet etti. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan G.E.´yi Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. G.E. buradan Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Gözaltına alınan anne G.E jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda G.E´ye ait anahtarlık silahın 2 mermi aldığı belirlendi. G.E.'nin durumunun iyi olduğu, tedavisinin sonrasında ifadesinin alınacağı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-07-22 13:50:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.