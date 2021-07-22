İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

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– BartınZonguldak karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, BartınZonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bartın kent merkezine seyir halinde olan 67 YA 507 plakalı Ü.D. idaresindeki Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 16 ZJ 947 plakalı A.Ç. idaresindeki Fiat marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu araçta sıkışan 16 ZJ 947 plakalı otomobil sürücüsü A.Ç. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılabildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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