Dalgalara kapılan 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı; o anlar kamerada



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Büyükkızılkum sahilinde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kız, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. O anlar ise vatandaşların kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Büyükkızılkum köyü sahilinde yaşandı. Ankara´dan tatil için plaja gelen 2 genç kız bir anda dalgalara kapılarak, açığa sürüklenmeye başladı. Yardım çığlıkları üzerine plajda bekleyen cankurtaranlar suya atladı. Cankurtaranlar zor da olsa 2 genç kıza ulaşmayı başardı. Kurtarılan 2 kişi kumsala çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızların kurtarılma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2021-07-22 22:32:59



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