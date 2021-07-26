Köpeğe cinsel istismardan gözaltına alındı  



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da bir köyde tarlada köpeğe cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D. (66), şikayet üzerine gözaltına alındı.

Köyde yaşayan M.D., dün tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak şikayette bulundu. Jandarma ekipleri M.D.'yi gözaltına aldı. Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne bağlı veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan köpek, sahibine teslim edildi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile köpeğin sahibi de M.D.'den şikayetçi oldu.

Karakolda ifadesi alınan M.D.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, 1033 TL para cezası verildi. M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2021-07-26 10:12:40



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