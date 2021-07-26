Köpeğe cinsel istismardan gözaltına alındı (2)

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TUTUKLANDI

Bartın'da komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunan M.D., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-07-26 16:44:00



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