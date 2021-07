Bartın Üniversitesi 180 ülkeden öğrencilere tanıtılıyor

Bartın Üniversitesi, Yeni YÖK’ün “Hedef Odaklı Uluslararasılaşma” kapsamında düzenlediği “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021” etkinliğinde 180 ülkeden uluslararası öğrencilere tanıtılıyor.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), küresel yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtmak amacıyla düzenlenen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021” başladı. 2729 Temmuz 2021 tarihleri arasında devam edecek sanal fuarda, öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere dijital platform üzerinden erişiyor.

Uluslararası öğrenciler Bartın Üniversitesini anlatıyor

70’in üzerinde 1.700’ü aşkın öğrencisi olan ve 20212022 Akademik Yılı için çıkılan ilk çağrı sonucunda 81 faklı ülkeden 4.025 başvurunun yapıldığı Bartın Üniversitesi ile birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yer aldığı fuarda, uluslararası öğrencilere Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler veriliyor.

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları ile birlikte uluslararası öğrencilerin de yer aldığı fuarda ‘Gelecek Burada Başlıyor’ sloganıyla canlı mesaj ve video konferans olarak Bartın Üniversitesinin öğrenciyi merkeze alarak sürdürdüğü kalite odaklı eğitim ortamından bahsediliyor.

Sanal fuarda paydaş kuruluşlar da yerlerini aldı

Sanal fuarda, üniversitelere ait stantların yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Marif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlar da yer alıyor ve tanıtım fuarı Türkiye saatiyle 08.00 20.00 arasında gerçekleştiriliyor.

“Yükseköğretim kurumlarımız bir cazibe merkezi haline geldi”

Türk yükseköğretim kurumlarının ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte uluslararası öğrencilerin cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte ülkemizdeki yükseköğretim kurumları bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu süreçte Üniversitemiz de hem ülke çeşitliliğini hem de öğrenci sayısını büyük ölçüde arttırmayı başarmış, 70’in üzerinde farklı ülkeden 1.700’ü aşkın öğrenciye ulaşmıştır. 20212022 akademik yılı için çıktığımız ilk çağrıya ise 81 faklı ülkeden 4.025 başvuru yapılmıştır. İkinci dönem başvurularımız ise devam etmektedir” dedi.

“Sanal fuarın gerçekleştirilmesi oldukça önemli”

Rektör Uzun, YÖK Sanal Fuarının önemine de dikkat çekerek “Küresel yeni tip koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerimizin uluslararası öğrenci potansiyelini koruması için küresel ölçekteki sanal fuarın gerçekleştirilmesi oldukça önemliydi. İlki geçen yıl düzenlenen ve dünya çapında büyük ilgi gören Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı'nın bu yıl da uluslararası düzeyde büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Fuar kapsamında potansiyel öğrenciler ve onların aileleri Türk yükseköğretim sisteminin yanı sıra Türkiye tarihi, sosyal ve kültürel değerleri hakkında da bilgi sahibi olabilmektedir. Bu düşüncelerle Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyon çerçevesinde bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Fuar kapsamında Bartın Üniversitesinin standına http://virtualfairyok.gov.tr? adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra salon 2’den ulaşılabiliyor.

