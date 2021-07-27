Vali Güner Halk Günü toplantılarında vatandaşları dinliyor

Bartın Valisi Sinan Güner düzenlenen Halk Günü Toplantılarıyla vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Bartın Valiliğince vatandaşlarla birebir iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Halk Günü Toplantıları Vali Sinan Güner başkanlığında sürdürülüyor.

Toplantılarda vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilgili kurumlara gerekli çalışmaların derhal başlatılması talimatını veren Vali Güner, Halk Günlerinde vatandaşlarla bir araya gelmenin, onların sorunlarını ilk ağızdan dinlemeyi sağladığını, düzenlenen bu tür toplantıların devletmillet kaynaşmasını arttırdığını belirterek, kendisine iletilen her bir konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Vali Güner ayda en az iki kez salı günleri yapılan Halk Günü toplantılarına katılmak isteyen vatandaşların da Valiliğin 0 378 227 10 24 numaralı telefonundan görevlilerle irtibata geçebileceğini ifade etti.

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