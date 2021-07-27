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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Bartın'da feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Bartın’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, BartınKozcağız karayolunun Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk M. idaresindeki 14 BC 013 plakalı Toyota marka otomobil Kozcağız’dan Bartın istikametine seyir halinde iken tali yoldan ana yola kontrolsüz şekilde çıkan Yıldıray E. idaresindeki 06 CIG 478 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kazada 14 BC 013 plakalı araç sürücüsü Faruk M. (25), aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 aylık hamile eşi Meral M. (23) ve Müzeyyen M. (57) ile 06 CIG 478 plakalı araç sürücüsü Yıldıray E. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza mahallindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kazanın gerçekleştiği an ve sonrasında çevredekilerin yardım için araçlara koştuğu görüldü.

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