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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mavi bayraklı İnkumu Plajı'nda boğulma vakası yaşanmadı

İHA

Mavi bayraklı İnkumu Plajı'nda boğulma vakası yaşanmadı

Bartın’ın mavi bayrağa sahip İnkumu Plajı geçtiğimiz bayram tatili boyunca her gün 10 binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın bayram tatilinde oluşan yoğunluğa karşın alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalarla hiçbir sorun yaşanmadığının altını çizerken boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların da Bartın Belediyesi bünyesinde hizmet veren cankurtaran ekiplerince gerçekleştirilen hızlı müdahaleler ile kurtarıldığını söyledi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın İnkumu Plajı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Akın, Kurban Bayramı tatili boyunca İnkumu’nda ciddi bir yoğunluğun oluştuğunu ancak alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar neticesinde tatil için İnkumu’nu tercih eden vatandaşların huzur ve güven içinde tatillerini geçirdiklerini söyledi. Başkan Akın yaptığı açıklamada, “9 günlük tatil sürecinde sadece Bartın’da ikamet edip burayı yazlık olarak kullananların yanı sıra dışarıdan gelen misafirlerimizle birlikte bir yoğunlaşma meydana geldi. Yurt dışından, yurt içinden gelen konaklamalı misafirlerimizle günü birlik gidip gelen misafirlerimizle beraber Kurban Bayramı tatili boyunca İnkumu oldukça yoğun günler geçirdi. Bazen araçların giremediği bir bölge haline geldi. Bazı zamanlar araçlar giremese de insanların bu bölgeye gelebilmeleri için araçlarını park ettikleri alandan bu noktaya servisler kaldırdık. Tabi tüm bu yoğunluğa karşın herhangi bir olumsuzluk yaşamadık, bir sıkıntı yaşamadık.” dedi.

Belediye hizmetleri konusunda Bartın Belediyesinin bayram tatili boyunca tüm ekipleriyle 7/24 görev başında olduğuna değinen Başkan Akın, Bartın Belediyesi bünyesinde hizmet veren 12 kişilik cankurtaran ekibiyle boğulma vakalarının da önüne geçildiğini ifade ederek, “Denizin dalgalı ve tehlikeli olduğu günlerde çok sayıda vatandaşımız tüm uyarılara karşın boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Farklı şehirlerden ne yazık ki boğulma haberleri gelmesi çok üzücü oldu ama İnkumu Plajı'nda belediyemiz bünyesinde görev yapan cankurtaran ekiplerimiz boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların her birine çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler ve çok şükür İnkumu sahilinde boğulma vakası yaşanmadı. 14 tane can kurtaranımız, 12 tane zabıta personelimiz jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Tatil için İnkumu’nu tercih eden vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan huzur ve güven içinde tatillerini geçirdiler.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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