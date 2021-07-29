Bartınlılar derede serinlemeye çalıştı

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da yaşayanlar, hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla dere kenarlarına akın etti. Dörekler köyünde dereye girenler, 3 metre derinliği olan suda serinledi.

Hava sıcaklığının 35 dereceye çıkmasıyla Bartınlılar, Küre Dağları Milli Parkı´ndan doğan Ulus Deresi bölgesine akın etti. BartınUlus yolu Dörekler köyü İnciller mevkisindeki dereye girenler, 3 metre derinliğinde olan suda serinlemeye çalıştı. Dere kenarındaki sandalyelere oturarak, çocukların keyifli anlarını izleyen aileler de sıcak havadan kaçmanın tek yolunun suya girmek olduğunu dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-07-29 10:59:23



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