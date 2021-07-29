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Romanya´daki ceviz zararlısını Türk bilim insanları tespit etti

DHA

Romanya´daki ceviz zararlısını Türk bilim insanları tespit etti


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)ROMANYA´da görülen ceviz zararlısı, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız ve ekibi tarafından tespit edilip, makale yayınlandı.
Romanya´da görülen ceviz zararlısının bir örneği Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız ve ekibine gönderildi. Doç. Dr, Yıldız ve ekibinin yaptığı çalışmayla zararlının Avrupa kıtasında ilk olarak 2008 yılında Ukrayna'da görülen, 2015 yılında Türkiye´de, 2018 yılında da Bulgaristan´da tespit edilen Orta Asya kökenli Garella musculana (Asya ceviz güvesi) olduğu tespit edildi.
Doç. Dr. Yafes Yıldız, "Bu son çalışmalarımızla Asya ceviz güvesi, 2018-2020 yılları arasında Romanya'da ilk kez tespit edilmiş oldu. Garella musculana, Romanya'da hem fidanlarda hem de 50 yaşındaki ceviz ağaçlarında görülmüştür. Asya ceviz güvesinin Romanya´da tespitini içeren makalemiz Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü´nün (EPPO) Ulusal Bitki Koruma kuruluşlarını ilgilendiren dergisinde yayınlanmıştır. Romanya´daki bu tespiti içeren makale, özetleri de Rusça ve Fransızca olarak yayınlandı" dedi.
DÜNYADA İLK KEZ
Doç. Dr. Yıldız, çalışmayla ilgili olarak, "Ichneumonidae familyasına bağlı Anomaloninae, Cryptinae ve Pimplinae alt familyalarına ait türler Garella musculana´nın pupa parazitoidi olarak ilk kez tespit edilmiştir. Anomaloninae alt familyasına ait türlerin ise Garella musculana´nın pupa parazitoidi olduğu yine ilk kez bizim çalışmalarımızla ortaya konulmuştur. Ayrıca Garella musculana´nın moleküler yöntemlerle teşhisini ilk kez yapmış olup, DNA dizilimleri dünyada ilk kez tarafımızdan yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Dünyada bir ilk olan çalışmamızla Asya ceviz güvesinin genleri DNA bankasında yerini alacak" diye konuştu.
YUMURTASI RENKLİ GÖRÜNTÜLENDİ
Cevizin ilk kez yumurtalarının görüntülendiğini ifade eden Doç. Dr. Yıldız, "Bu böceğin 1912 yılında yapılmış yumurtasının kara kalem dışında başka bir görüntüsü yoktu. Bunu, dünyada ilk kez renkli olarak yumurtasını fotoğrafladık. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürülmekte. Üniversitemiz ve ayrıca Tarım Bakanlığı'nın da sağladığı destek ve eğitim yelpazesiyle, organizmaların tarım alanlarında yaptığı zararları, yaşam döngülerini tespit etmeye ve tüm bu zararlılarla mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-07-29 11:45:15

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