Bartın’da bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Bu acıya yürek dayanmaz! İkisi de yanarak can vermiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın’da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişiyi ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı. Bıçaklı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bartın’da Hendekyanı Caddesinde meydana gelen olayda H.N. (41) ile aralarında husumet bulunan A.O.K. (56) ve oğlu B.K. (22) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine H.N. eline aldığı bıçakla A.O.K. ve oğlu B.K.’ya saldırdı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan A.O.K. ve oğlu B.K., 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan H.N. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yaralı baba oğulun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.