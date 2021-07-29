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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesinden memnuniyet oranları yükseliyor

İHA

Bartın Üniversitesinden memnuniyet oranları yükseliyor

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 raporuna göre “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” alanında üst düzey memnuniyeti belirten “A” ile derecelendirilen Bartın Üniversitesinde 5 alanda memnuniyet oranı yükseldi.
Yeni tip Koronavirüs salgını koşulları göz önünde bulundurularak bu yıl üniversitelerdeki uzaktan eğitim sürecine göre revize edilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 raporunun sonuçları açıklandı. Yayımlanan raporda 198 üniversitede öğrenim gören 42 bin 353 öğrenciyle yapılan araştırmanın verilerine yer verildi. 2017 yılından bu yana sürdürülebilir bir iyileşme gösteren Bartın Üniversitesinde “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” alanında üst düzey memnuniyeti belirten “A” ile derecelendirildi.
Ayrıca “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı”, “Uzaktan Eğitim Alt Yapısı”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği” ve “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” gibi alanlarda değerlendirmelerin yapıldığı sıralamada Bartın Üniversitesi “Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması”nda 50’nci sıraya yükseldi. Bartın Üniversitesi bu sıralama kategorisinde 2020 yılında 57, 2019 yılında ise 71’inci sırada yer alıyordu.
Bartın Üniversitesini büyük bir aile olarak gördüklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “‘Sürekli İyileşme’ anlayışıyla Üniversitemizi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla akademik gücümüz ve öğrencilerimizle birlikte geleceğe doğru yürüyor, hiç kaybolmayan heyecanımızla birlikte her geçen büyüyor ve gelişiyoruz. Tüm çabamız büyüyen ve gelişen Türkiye’ye Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle birlikte katkılar sunmak. Bu düşüncelerle gayretleriyle gelişimimize değer katan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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