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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın tel kırma ürünleri Japonya’da sergilenecek

İHA

Bartın tel kırma ürünleri Japonya’da sergilenecek

Japonya’nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yaşanan sel afetinin izlerinin sarılması amacıyla düzenlenecek olan sergide Bartın tel kırma ürünleri de sergilenecek. Japonya’da yaşayan Murat Enşici tarafından Türkiye’den sipariş edilen yöresel ürünlerin beğeniye sunulacağı sergi ile TürkJapon dostluğunun güçlenmesi amaçlanıyor.
2020 yılında Japonya’nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yaşanan sel felaketi bölgede büyük hasarlara yol açtı. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında bölgede yaşayan Türk vatandaşlarda harekete geçti. Uzun yıllardır Japonya’da yaşamını sürdüren Murat Enşici’de bölgedeki sel yaralarının sarılması ve TürkJapon dostluğunun güçlenmesi noktasında ‘Kader Birliği’ isimli projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Proje kapsamında 1621 Eylül tarihlerinde Japonya’nın Fukuoka şehrindeki Asya Sanat Müzesi’de bir hafta sürecek sergi etkinliği düzenlenecek. Sergide Bartın tel kırması başta olmak üzere Zonguldak ve Karabük yörelerine ait kıyafetler sergilenecek. Ayrıca Zonguldak ve bölgeden karelerin yer aldığı bir fotoğraf sergisinin yanı sıra Türk Osmanlı müzikleri ile de sinevizyon gösterisi yayını yapılacak.
TürkJapon dostluğu ile birlikte Türkiye’de özellikle Zonguldak, Bartın ve Karabük havzasına Japon turistlerin ilgisini artıracak projenin 10 bin dolarlık maliyeti Murat Enşici tarafından karşılanacak.

Tel kırma ürünler Japonya’ya gidiyor
Proje için Bartın’da moda ve el sanatları atölyesinde tel kırma sanatı ile hazırlanan; cüzdan, şal, fular, küpe ve çeşitli tel kırma ürünleri Japonya’ya gönderilmek üzere paketlenerek hazır hale getirildi.
Bartın’da uzun yıllardır tel kırma sanatı ile uğraşan ve bu sanatın yaygınlaşması noktasında önemli çalışmalarda bulunan Suriya Çetin Bartın tel kırması ve yöresel ürünlerin Japonya’da tanıtılacak olmasının bölge adına çok önemli olduğunu söyleyerek proje sahibi Murat Enşici’ye teşekkür etti.
Bartın tel kırması hakkında bilgilerde veren Çetin, “Bartın tel kırması Bartın’da çok çok eskilere dayanan 1890’lı yıllarda başlamış olup ev hanımlarımızın yaptığı aslında çokta bilinmeyen bir sanattı. O günlerde çarşaflara, kına örtülerine işlenirken bugün çantalara, elbiselere, yeleklere, abiyelere, şallara işleniyor. Bartın, tel kırmanın patentini almıştır. Japonya’da da tanıtımı bizim için çok gurur verici olacaktır. Her iki ülke adına memnunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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