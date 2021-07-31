Bartın'da açıktan yakıt satışı yasaklandı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Valiliği´nin kararıyla orman yangınları göz önüne alınarak akaryakıt istasyonlarında açıktan akaryakıt satışı yasaklandı.

Bartın Valiliği´nin kararıyla il genelindeki bütün akaryakıt istasyonlarında açıktan akaryakıt satışı yasaklandı. Valiliğin istasyonlara yaptığı tebliğde, "Son günlerde ülkemiz genelinde çıkan orman yangınları göz önüne alınarak, ilimizin de ülkemizin orman varlığı bakımından zengin illerinden birisi olması sebebiyle sorumluluk bölgemizde bulunan akaryakıt istasyonlarının açıktan satış yapılmaması konusunda tebliğ edilir" ifadeleri kullanıldı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-07-31 14:40:00



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