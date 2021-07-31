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Otomobili ile ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı

İHA

Otomobili ile ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı

Bartın’da otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken sürücüye bin 300 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Bartın Amasra karayolunun Ahatlar mevkiinde bir otomobil ters şeride girdi. Bir süre ters şeritte ilerledikten sonra benzin istasyonuna giren aracın ters şeritte seyrettiği anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye emniyet ekiplerince bin 300 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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