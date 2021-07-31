Bartın’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ağır yaralı

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Bartın’ın Ulus ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı.



Kaza, Ulus ilçesine bağlı Ağaköyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan motosiklet gezisi için Bartın’a gelen grupta yer alan 53 yaşındaki Fatma C. idaresindeki motosiklet PınarbaşıUlus karayolunun Ağaköyü yol ayrımından karşı yönden gelen Ş.Ü. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan ve ağır yaralanan Fatma C., 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Fatma C.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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