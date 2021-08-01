Traktörün altında kalan orman işçisi öldü 

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan geçici orman işçisi, sürücü Kaan Eşref Koç (24), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Amasra´ya bağlı Kazpınarı köyünde meydana geldi. Amasra Orman İşletme Müdürlüğü'nde geçici orman işçisi olarak çalışan Kaan Eşref Koç´un direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi orman işçisinin öldüğünü tespit etti. Kaan Eşref Koç´un cenazesi AFAD ekiplerince aracın altından çıkarıldı. Koç´un cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-08-01 16:20:57
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