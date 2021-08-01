KPSS'ye giren 2 kişide korona çıktı, 30 kişi karantinaya alındı

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Bartın’da KPSS'ye giren 1’i pozitif, 1’i şüpheli iki kişi nedeniyle 30 kişi karantinaya alındı.

Bartın’da bir gün önce yaptırdıkları Covid19 PCR test sonucu pozitif çıkan 1 kişi ile şüpheli 1 kişinin bugün KPSS'ye girdikleri tespit edildi. Sınava giren 2 kişiyle aynı sınav salonlarında sınava giren adaylar ve aynı salonlarda görevli olan personellerden toplam 30 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. 2 kişinin aile ve yakın çevresine yönelik filyasyon çalışmalarının sürdüğü, filyasyon çalışmaları neticesinde tedbir amaçlı karantinaya alınacak kişi sayısının artabileceği öğrenildi.

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