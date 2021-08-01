KPSS'ye giren 2 kişide korona çıktı, 30 kişi karantinaya alındı

Bartın’da KPSS'ye giren 1’i pozitif, 1’i şüpheli iki kişi nedeniyle 30 kişi karantinaya alındı.
Bartın’da bir gün önce yaptırdıkları Covid19 PCR test sonucu pozitif çıkan 1 kişi ile şüpheli 1 kişinin bugün KPSS'ye girdikleri tespit edildi. Sınava giren 2 kişiyle aynı sınav salonlarında sınava giren adaylar ve aynı salonlarda görevli olan personellerden toplam 30 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. 2 kişinin aile ve yakın çevresine yönelik filyasyon çalışmalarının sürdüğü, filyasyon çalışmaları neticesinde tedbir amaçlı karantinaya alınacak kişi sayısının artabileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.