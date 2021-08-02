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Ahıskalı Türkler Türkiye'de 100 bin fidan ile hatıra ormanı oluşturacak

İHA

Ahıskalı Türkler Türkiye'de 100 bin fidan ile hatıra ormanı oluşturacak

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için 5 bin fidan bağışı ile başlayan çalışmalarını 100 bin fidanlı hatıra ormanı olarak tamamlayacak.
DATÜB Türkiye Akdeniz Temsilciliği ise hiç zaman kaybetmeden Manavgat'da yangından zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmalarına başlarken Ahıskalı Türkler yangından zarar gören alanlarda 100 bin fidan dikecek.
DATÜB Yönetim Kurulu Başkanı Ziyatdin Kassanov, olağanüstü olarak Kazakistan’da Almatı kentinde bir değerlendirme toplantısı düzenleyerek, Türkiye’deki yangınlardan zarar gören bölgeler başta olmak üzere 100 bin fidan dikimi kampanyasını başlattı.
Genel Başkan Kassanov, başta 9 ülkede yaşayan Ahıska Türkler DATÜB Temsilciliklerinin organizasyonunda kampanyaya destek vermesi çağrısında bulundu. Kassanov, “Bu yangınla birlikte yanan içimizi bir az da olsa serinletmek için hepimiz birer fidan dikmeliyiz. 9 ülkede olan temsilciliklerimiz komisyonlar kurarak bu çalışmayı koordine edecekler. Türkiye bizim canımız, kanımız, evimizdir. Gelin hep birlikte yanan ormanlarımızı yeşertelim. Gelin birlikte Türkiye’mizin canına can verelim. Bir daha bu çalışmalarda her kesten önde olarak sözde değil amelimizle bunu gösterelim. Her kes bir fidan dikerse bu çalışmada başarılı oluruz. Hadi gelin birliğimizi gösterelim ve bu birliğimiz sayesinde ormanlarımız yeşersin, düşmanlarımız diz çöksün. Bu bizim Türkiye’mize olan vefa borcumuzdur. Gün birlik olma vaktidir” dedi.

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