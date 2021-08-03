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Prof. Dr. Kırdar, orman yangınları sonrasında yapılabilecekleri canlı yayında anlattı

İHA

Prof. Dr. Kırdar, orman yangınları sonrasında yapılabilecekleri canlı yayında anlattı

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kırdar, Türkiye’de devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulunarak yangın sonrası yapılabilecekleri sıraladı.
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜNİAR) 2020 yılı genel araştırma listesinde birinci sırada yer alan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinde, Silvikültür Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kırdar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’de devam eden orman yangınları konusunda açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kırdar, ülkemizde farklı noktalarda devam eden orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.
“Yangınlar sonrası ağaçlandırmalar nasıl yapılacak?” sorusuna cevap veren Prof. Dr. Kırdar, Akdeniz Bölgesinde hakim olan Kızılçamın yüzlerce yıldan beri bölgenin doğal bir tür olduğunu ve yangınlarla birlikte varlığını günümüze kadar devam ettirdiğini ifade etti.
Prof. Dr. Kırdar, yangınlardan sonra bölgede ormancılık teknikleri açısında yapılması gerekenler hususunda bilgiler vererek “Yanan alanlar iyi etüt edilerek sahada kozalak taşıyan kızılçamların belirlenmesi gerekmektedir. Bu ağaçlardan saçılacak tohumlarla birlikte gerekirse bölge orjinli tohum takviyesi de yapılmalıdır. Ekim yoluyla çok başarılı bir şekilde kızılçam fidanları yangın alanlarını kaplayacak ve verimli ormanlar kısa süre zarfında (510 yıl gibi) ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.
“Ormancılık doğayı taklit etmektir” diyen Prof. Dr. Erol Kırdar, bu anlayışın dışında bölge şartlarına aykırı olacak şekilde yapılacak tüm uygulamaların başarısız olacağını sözlerine ekledi.

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