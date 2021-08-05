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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesinde uluslararası hareketlilik olanakları artıyor

İHA

Bartın Üniversitesinde uluslararası hareketlilik olanakları artıyor

Bartın Üniversitesinin Türkiye Ulusal Ajansa sunduğu Erasmus+ KA131 hareketlilik projesinin yanı sıra, 20212027 Yüksek Öğretim Konsorsiyum (KA130) akreditasyonunun da kabul edilmesiyle uluslararası hareketlilik olanakları arttı.
Bartın Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda uluslararası iş birliklerini ve değişim programlarından yararlanma kapasitesi artırıyor. Erasmus+ KA131 hareketlilik projesine ek olarak, 20212027 Yüksek Öğretim Konsorsiyum (KA130) akreditasyonun da kabul edildiği Bartın Üniversitesinde öğrenci ve personelinin Erasmus hareketlilik olanakları daha da arttı.
Konsorsiyum iş birliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde Bartın Üniversitesinin kurumsal kapasitesinin artmasına önemli katkılarda bulanacağının altını çizen Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş, “Bartın Üniversitesi olarak her geçen gün kendimizi yeniliyor ve sürdürülebilir bir gelişim gösteriyoruz. Bartın Üniversitesi 20192023 Stratejik Planı çerçevesinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızla uluslararası hareketlilik olanaklarımızı daha da arttırıyoruz” dedi.
Öğr. Gör. Yirmibeş, yapılan çalışmaların önemine de vurgu yaparak “Tüm bu çalışmalarla birlikte Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesinin ortak olarak dahil olduğu bir başka konsorsiyum akreditasyonu da kabul edilmiş ve yeni uluslararası değişim fırsatları ortaya çıkmıştır. Üniversitemiz, Erasmus Yüksek Öğretim Hareketlilikleri olanaklarının yanı sıra öğrencilerinin ESC Gönüllülük Projeleri’ne dahil olarak Avrupa’nın farklı şehirlerinde gönüllülük çalışmalarına katılmalarına da imkân tanımaktadır” diye konuştu.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise uluslararası değişim programları fırsatlarının artırıldığını ve öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini uluslararası bir yaklaşımla desteklendiğinin altını çizerek “Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizde tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğe yürüyoruz. Yerelde uluslararasılaşma hedefimizle kapılarımızı 70’den fazla ülkeden uluslararası öğrencilerimize açtığımız gibi öğrencilerimizin ufkunu açacak ve gelişimlerine katkı sunacak yurt dışı eğitim olanaklarını da arttırmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizle birlikte tüm bileşenlerimize başarıya ulaşma noktasında ‘yol arkadaşlığı’ yapıyor, destek oluyoruz. Bu düşüncelerle gelişimimize değer katan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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