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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt, Avrupa üçüncüsü oldu

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt, Avrupa üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt, Bükreş’te gerçekleşen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 57 kiloda bronz madalya kazanmayı başardı.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Hasret Bozkurt, yeni bir başarıya daha imza attı. Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleşen Gençler Avrupa Judo Kupası'na katılan genç sporcu, 57 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bronz madalya alan milli sporcu Bozkurt, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasına da ismini yazdırdı.
Başarılarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadığını belirten milli sporcu Hasret Bozkurt, “Romanya’dan madalya ile dönmenin aynı zamanda Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Büyük gayretler sonucunda elde edilen başarılara yenilerini ekleyerek yoluma devam etmeyi hedefliyorum. Bu başarıların elde edilmesinde gerek kamplarda gerek ise Bartın Üniversitesi'nde edindiğim tecrübelerin yeri büyük oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise başarılarından dolayı Hasret Bozkurt’u tebrik ederek, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Spor alanındaki başarılar da bu vizyonun bir sonucu olarak azim, istek ve çok çalışarak elde ediliyor. Genç sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda yeni başarılarla gururlandırmaya devam ediyor. Bu düşüncelerle öğrencimiz Hasret Bozkurt’u kutluyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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