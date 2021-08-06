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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener'den vatandaşa, “Haram olsun” tepkisi

İHA

Akşener'den vatandaşa, “Haram olsun” tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bartın’ın Kumluca beldesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın, “Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun” sözlerine tepki gösterdi. Akşener, vatandaşa, “Benden helallik almak zorundasınız. Haram olsun hepinize. Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz” ifadelerinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Amasra ve Bartın kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Kumluca beldesine geçti.
Akşener Kumluca beldesindeki esnaf ziyaretleri sırasında yanına yaklaşan bir vatandaşın, “Sen Ankara’da Kılıçdaroğlu’nun koluna giriyorsun” sözlerine sert tepki gösterdi.
Akşener, “Sen benden helallik almadan ölemezsin. Bu net. Bak siyaset ayrı. Oy verme, senin siyasetini hiç beğenmiyorum de. Bak hiç onlara bir şey diyemem. O senin hakkın. Yahu arkadaş hakkın” dedi.
Yaşlı adamın, “Kılıçdaroğlu el kaldıracak. Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti” demesi üzerine Akşener, “Harika bunlar çok güzel yapılmış. Ya ben ne yaptım arkadaş size. Ne söyledim şu ana kadar. Bir şey yaptım mı? Hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi rahmetli Erbakan Hocamın… Ben şimdi ne yapmışım. Biz birlikte iktidar olduk. Ben İçişleri Bakanlığı yaptım onun yanında. Sen bunları unutmuşun sevgili abim unutmuşsun. Sen AK Partili olunca unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden. Çok ciddi söylüyorum” dedi.
Bunun üzerine yaşlı adamın “Sen hakkını helal edersin” demesinin ardından Akşener, “Etmiyorum, bak size hakkımı helal etmiyorum. Bak sen bana oy vermemekle haklısın. Beğenmemekle haklısın. Bu başka bir şey. Ama bu düşündüklerini söylemekte haksızsın. Benden helallik almak zorundasınız” ifadelerinde bulundu.
Yaşlı adamın, “Sen bana hakkını helal dersin” demesinin sonrasında Akşener, “Etmiyorum, haram olsun hepinize. Tamam mı? Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz. Senle görüşeceğiz. Kol kola çok günah... Ne ayıp şey ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu’nun” ifadelerinde bulundu.
Ayrıca bir kadın da Akşener’e yönelik olarak, “Onun ne işi var bizim memleketimizde. Memleketi perişan ettiler. Bizim teröristlerle işimiz yok” diyerek tepki gösterdi.
Tepki gösteren kadın sivil güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

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