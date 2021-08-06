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Akşener: Yangın söndürüldükten sonra beceriksizlikleri konuşacak çok şey var

DHA

Akşener: Yangın söndürüldükten sonra beceriksizlikleri konuşacak çok şey var


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener orman yangınları nedeniyle herkesin ciğerinin yandığını belirterek, "Şimdi bu iş söndürüldükten sonra konuşacak çok şey var. Yangın söndürüldükten sonra beceriksizlikleri konuşacak çok şey var" dedi. Ziyaret sırasında Akşener ile kendisine "Ankara´da Kılıçdaroğlu´nun koluna giriyorsun" diyen kişi arasında kısa süreli diyalog yaşandı. Akşener´e tepki gösteren bir kadın ise alandan uzaklaştırıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın kent merkezi ile Amasra ilçesindeki pazarda esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Ardından Kumluca beldesine geçerek esnafı ziyaret eden Akşener, burada açıklamalarda bulundu. Akşener yangın söndürüldükten sonra konuşacak çok şeyin olduğunu belirterek, "Yangınlar nedeniyle herkesin ciğeri yanıyor. Ben yangın bölgesinde 3 ayrı yerde gezilerde bulundum. Hepsini gezdim gördüm, dikkat çekmeye çalıştım. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olmamız gerektiğini başta iktidar mensuplarına en başta söyledim. Şimdi bu iş söndürüldükten sonra konuşacak çok şey var. Yangın söndürüldükten sonra beceriksizlikleri konuşacak çok şey var. Çok tevatür var, bunların iktidar partisi tarafından giderilmesi gerekir. Yani bu orman sıcak ve iklim değişikliği ile mi yoksa yakıldı mı? Bunların kamuoyuna açıklaması gerekir" dedi.
`BÜTÜN BAKANLAR SAYIN ERDOĞAN´DIR´
Akşener, Milli Eğitim Bakanlığı´na Mahmut Özer´in atanmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:
"Mili Eğitim Bakanının değişmesiyle ilgili de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanları becerisizliği ile tanıyoruz. Mesela tarım bakanını çok iyi biliyoruz. Ama çok bakanın ismini bilmiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir kişinin kararıyla yapılan iştir. Dolayısıyla dün sayın istifa ettiğini bildiğim Ziya Bey'in geçmişi çok iyi bir eğitimcidir. Atandığı zaman kendisinin özgeçmişini bildiğim için güzel beyanlarda bulunmuştum. Ama kendi ekspertizine uygun hiçbir kararı alamadı. Yani bugün aslında bütün bakanlar Sayın Erdoğan´dır. Yeni atanan arkadaşa da sadece başarılar dilerim."
'NE ZAMAN KOLUNA GİRDİM KILIÇDAROĞLU'NUN'
Beldedeki gezisi sırasında bir kişi Meral Akşener´e tepki gösterdi. Akşener, kendisine "Sen Ankara´da Kılıçdaroğlu´nun koluna giriyorsun" diyen kişiye, "Sen benden helallik almadan ölemezsin. Bu net. Bak siyaset ayrı, oy verme, senin siyasetini hiç beğenmiyorum de bana hakkın, bak onları hiçbir şey diyemem. Yahu arkadaş o senin hakkın" cevabını verdi. Bu kişinin, "Kılıçdaroğlu el kaldıracak, Meral Hanım da el kaldıracak, aldatmayın" sözleri üzerine Akşener, "Harika bunlar, çok güzel yapılmış, Ben ne yaptım arkadaş size, bir şey yaptım mı? Hayır, ne söyledim size şu ana kadar, bir şey yaptım mı? Hayır sende huzuru mahşerde, sen şimdi rahmetli Erbakan hocamın ben şimdi ne yapmışım, birlikte iktidar olduk, İçişleri Bakanlığı yaptım onun yanında, sevgili abim sen bunları unutmuşsun, sen AK Parti´li olunca bunları unutmuşsun, bak helallik almak zorundasınız benden, çok ciddi söylüyorum" ifadelerini kullandı.
Bu kişinin, "Sen hakkını helal edersin" sözleri üzerine Akşener, "Etmiyorum, size hakkımı helal etmiyorum, sen bana oy vermemekle haklısın, beğenmemekle haklısın, siyasi bu başka bir şey, ama bu düşündüklerini söylemekte haklısın, benden helallik almak zorundasınız. Hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun hepinize, huzuru mahşerde özellikle seninle görüşeceğiz. Kol kola çok günah, ne ayıp şey, ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu´nun, bunda sonra görüşeceğiz" karşılığını verdi. Akşener'e tepki gösteren bir kadın ise güvenlik güçleri tarafından bölgeden  uzaklaştırıldı.DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2021-08-06 16:55:05

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