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Akşener: “Bu tevatürlerin bir an evvel giderilmesi lazım”

İHA

Akşener: “Bu tevatürlerin bir an evvel giderilmesi lazım”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yangınlarla ilgili çok tevatür olduğunu ifade ederek, “Bu tevatürlerin bir an evvel giderilmesi lazım” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bartın programında sırasıyla Amasra, Bartın kent merkezi ve Kumluca beldelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kumluca’da vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken orman yangınları ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifası hakkında soruları da yanıtladı. Akşener, yangınlarla ilgili çok tevatür olduğunu ifade ederek, “Yangınlarla ilgili herkesin ciğeri yanıyor kardeşim. Ben yangın bölgesinde 3 ayrı yerde yanıyordu o zaman Muğla, Adana ve Antalya Manavgat’a köylerine kadar gittim. Gördüm dikkat çekmeye çalıştım. Yani insanların dikkatini çekmeye çalıştım. Ve ayrıştırıcı değil birleştirici olmamız gerektiğini başta iktidar olmak üzere yapılması gerektiğini söyledim. Tabi bu iş söndürülsün edilsin konuşulacak çok şey var. Ama ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak şu an erteliyorum. Çok tevatür var. Bu tevatürlerin bir an evvel giderilmesi lazım. Yani bu ormanlar sıcak sebebiyle, kurak sebebiyle, iklim değişikliği sebebiyle mi yandı? Yoksa yakıldı mı? Kundaklandı mı? Bu şüpheyle gitmez bu işler. Bunun derhal ve çok hızlı bir şekilde tespit edilip sizler aracılığıyla bizle paylaşılması lazım. Vatandaşla paylaşılması lazım” dedi.

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