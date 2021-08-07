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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesinin öğrencilere sunduğu fırsatlar anlatıldı

İHA

Bartın Üniversitesinin öğrencilere sunduğu fırsatlar anlatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021”de yer alan Bartın Üniversitesinin standı, ülkemizin 81 ilinden aday öğrenciler ve aileleri tarafından ziyaret edildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” etkinliği tamamlandı. Yükseköğretim kurumlarını aynı dijital platform altında aday öğrencilerle buluşturan fuardaki yerini alan Bartın Üniversitesi, 12 öğretim elemanı tarafından tanıtıldı.
9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulunda yer alan programların eğitim süreci ve istihdam olanakları konularında bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, Bartın Üniversitesinin standını ziyaret eden öğrencilere ve velilerine, sesli ve görüntülü görüşmelerle bilgiler verildi.
Birbirini besleyen önlisans ve lisans programları ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün de tanıtıldığı fuarda, Bartın'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, konaklama, yurt dışı öğrenim ve staj imkânları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.
YÖK tarafından düzenlenen ve 4 gün süren fuarın önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “’Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nda uluslararası öğrencilere tanıtılan üniversitelerimiz, ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’nda ise 81 ilden ülkemizdeki öğrencilere anlatıldı. Üniversite tercih süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen sanal fuarlar yükseköğretim kurumlarımızın görünürlüğü için önemli bir fırsat oldu. Bu kapsamda Üniversitemizin de yer aldığı fuarda alanında yetkin akademik insan kaynağımız tarafından programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere öğrencilere sunulan tüm imkânlar ziyaretçilere aktarıldı. Bu düşüncelerle fuarların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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