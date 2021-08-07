Bartın Üniversitesi “Akıllı Tercih” programlarında tanıtıldı

Bartın Üniversitesinde yer alan bölüm ve programlar “Akıllı Tercih” programları kapsamında düzenlenen 12 ayrı canlı yayında aday öğrencilere tanıtıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” etkinliğinde öğretim elemanları aday öğrencilerle bir araya geldi. Bartın Üniversitesinin de yer aldığı etkinlikte 81 ilden öğrenciler sanal fuardaki stantları ziyaret ederek, eğitim fırsatları hakkında bilgiler aldı.

Fuar kapsamında düzenlenen “Akıllı Tercih” programları kapsamında ise akademisyenler canlı yayınlarda öğrencilerle buluştu. 12 ayrı programda Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler verilerek bilimsel çalışmalar, öğrenci başarıları, çift anadal ve yandal programları ile kariyer planlaması başta olmak üzere farklı konulara değinildi.

Bartın Orman Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi ile Bartın Meslek Yüksekokulu (MYO), Sağlık Hizmetleri MYO ve Ulus MYO’daki eğitim süreçleri ve istihdam olanakları konularında bilgilendirmeler yapıldı. Birbirini besleyen önlisans ve lisans programları ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile ilgili merak edilenler de canlı yayınlarla aktarıldı.

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