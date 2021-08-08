Uyarılara aldırmadılar, dalgaların arasında kaldılar

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Uyarılara rağmen denize giren ve dalgaların arasında kalarak boğulma tehlikesi geçiren çifti cankurtaranlar kurtardı.

Bartın’ın mavi bayrağa sahip İnkumu plajında rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Jandarma, Bartın Belediyesi Zabıta ve Cankurtaran ekiplerince denize girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı. Tüm uyarılara karşın denize giren Gökhan ve Candefa Köse çifti bir anda dalgaların arasında kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren çifti Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan cankurtaran ekipleri kurtararak kumsala çıkardı. Sudan baygın halde çıkarılan Canfeda Köse’ye 112 ekiplerince müdahalede bulunulurken çiftin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çiftin boğulma tehlikesi geçirdiği anlarda yaşanan panik ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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