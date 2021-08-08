Anız yangınına polis ekipleri müdahale etti

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Bartın’da kırsal bölgede yükselen dumanları fark eden emniyet ekipleri yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettikleri anız yangınını büyümeden söndürdü.

Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın sınırlarındaki bir araziden dumanlar yükseldiğini fark eden Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet biriminde görevli polis memurları bölgeye ulaşarak yangın tüpleri ile alevlere müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesi olası bir orman yangının önüne geçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür ederken, anız yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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