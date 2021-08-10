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Bartın'da sahilde kaybolan 8 yaşındaki Doğukan aranıyor 

DHA

Bartın'da sahilde kaybolan 8 yaşındaki Doğukan aranıyor 


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, Büyükkızılkum plajında oyun oynayan Doğukan Yaylacı (8) kayboldu. Ailesinin ihbarıyla Doğukan için denizde ve sahilde arama çalışması başlatıldı. 
Olay, sabah saatlerinde, Büyükkızılkum plajında meydana geldi. Yaylacı ailesi, Karabük´ten Bartın´daki plaja geldi. Sahil kenarında oyun oynamaya başlayan Doğukan Yaylacı, ablasının yanından ayrılmasının ardından kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, sağlık, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ile cankurtaranlar plaja geldi. Sahil Güvenlik´te görevli dalgıçlar, denizde arama çalışması başlattı. Bu sırada sahilde de arama yapıldı. Doğukan'ın ailesinin endişeyle izlediği arama çalışmaları devam ediyor.
Büyükkızılkum muhtarı Ersin Değer, "Sabah saatlerinde Karabük´ten buraya gelen aile üyelerinden birinin çocuğu deniz kenarında oynuyormuş, o sırada kaybolmuş sonra bize haber verildi. Jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları buraya geldi. Arama çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir sonuca ulaşamadık. İnşallah en kısa zamanda bulunur" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-08-10 15:55:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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