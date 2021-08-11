Sel felaketinin dehşeti gün ağarınca ortaya çıktı Bartın-Karabük-Kumluca yolunda heyelanlar yaşandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bartın'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından meydana gelen selle birlikte Karabük ve Kumluca karayollarında heyelan meydana geldi. Heyelanın yaşandığı Kumluca karayolundaki o anlar saniye saniye cep telefonuna yansıdı.

Gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Abdipaşa ve Ulus ilçeleri başta olmak üzere bir çok noktada hayatı felç etti. Bazı köylere ulaşım sağlanamadı. Bartın Valisi Sinan Güner ve yetkililerin bölgedeki incelemeleri sürüyor. BartınKumluca karayolunda sel nedeniyle heyelan meydana geldi. Yolda ulaşım kapandı. Öte yandan BartınKarabük yolu da selle meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. Selle birlikte gelen ağaçlar yolu kapattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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