Bartın´da sağanak yağış sele neden oldu (2) 

EV YIKILDI, 1 KİŞİ KAYIPBartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonucu, Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde bazı evlerde hasar oluştu. Bazı evlerin yıkıldığı köyde, yıkılan bir evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi.Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-08-11 07:55:07
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