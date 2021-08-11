Bartın'da sel felaketinde can kaybı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde sel meydana geldi. Köyde evler yıkılırken, yıkılan evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Bir vatandaşın da sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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