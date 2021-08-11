Bartın-Karabük yolundaki heyelan drone ile görüntülendi

Bartın'ın doğu kesiminde meydana gelen şiddetli yağış sonrası BartınKarabük karayolunda heyelan meydana geldi. Ekiplerin servis yolu açmasıyla ulaşım kontrollü sağlanırken heyelan drone ile de havadan görüntülendi.
Bartın'da gece saatlerinde başlayan ve birçok noktada heyelan ve sele neden olan şiddetli yağış sonrası BartınKarabük karayolunda devasa heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından bölgeye ulaşım sağlanamadı. Heyelanın ardından özel idare ekipleri ve karayolları ekipleri bölgede yeni bir servis yolu açarak ulaşımı kontrollü sağladı. Heyelanın yaşandığı karayolu drone ile de havadan görüntülendi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.