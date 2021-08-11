Sel nedeniyle heyelan meydana geldi, araçlar ağır hasar aldı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Meydana gelen selde karayolları köprü menfezlerde hasarlar meydana geldi.

Gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Aniden bastıran yağış sonrası Karabük ve Kumluca karayollarında heyelan meydana geldi. BartınKumluca karayolunda sel nedeniyle heyelan meydana gelirken yol ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle geceden beri kapalı olan Bartın ulus Pınarbaşı Azdavay yolu Ağa köyü girişi yol açma çalışmaları devam ediyor. Bazı köylere ulaşım sağlanamazken Bartın Valisi Sinan Güner ve yetkililerin bölgedeki incelemeleri sürüyor

Öte yandan sel nedeniyle Bartın Karabük yolu Bahçecik mevkiinde yollar göçerken araçlar ağır hasar aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.