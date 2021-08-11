Bartın´da sağanak sele neden oldu (3)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



KÖPRÜ ÇÖKTÜ; 2 OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ

Bartın'da, saat 03.00 sıralarında, şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle BartınKarabük yolunun Bahçecik mevkisinde köprü çöktü. Bu sırada köprüden geçen 2 otomobil de Bahçecik Deresi'ne düştü. Araçlardaki 8 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Karabük'ten gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan 8 kişiyi ambulanslarla Karabük'teki hastanelere kaldırdı. Köprüden dereye düşen araçların çıkarılması için ise çalışma başlatıldı.

Bartın-Karabük yolunun Bahçecik ve Yenihan mevkilerinde meydana gelen göçükler nedeniyle de ulaşım sağlanamıyor. Bölgede yoğun yağış devam ediyor.

KAYIP KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Bartın'ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde evin çökmesi sonucu 1 kişi kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar ve AFAD ekipleri, köyde kadın için arama çalışması başlattı. Ceyüpler köyünde ise 1 kişinin sel sırasında korkuyla kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-08-11 11:46:05



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