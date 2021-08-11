Bartın´da sağanak sele neden oldu (4)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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4 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Bartın ile Karabük arasında Bahçecik köyünde Yaşar Karapınar'a ait 2 katlı evde 4 kişi mahsur kaldı. Çevresi suyla kaplı eve ulaşan AFAD ekipleri halata tutunan aile bireylerini güvenli bir bölgeye götürdü. Yaşlı kadını bir AFAD görevlisi sırtında taşıdı. Karapınar ailesine ait 2 büyükbaş hayvanın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR-Murat KÜÇÜK

2021-08-11 13:13:37



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