Bartın-Karabük yolunda ikinci köprü çöktü AK Parti Milletvekili, Karayolları ekipleri, basın ve vatandaşlar mahsur kaldı

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle BartınKarabük karayolunda ikinci köprü çöktü.
Bartın'da öğleden sonra tekrar etkili olan sağanak yağışın ardından Kavlakdibi Köprüsü çöktü. Kavlakdibi Köprüsü ve gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Bahçecik köyü mevkisindeki köprünün çökmesi nedeniyle AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ahmet Sarı, Karayolları, jandarma, İhlas Haber Ajansı ekibi ve vatandaşlar çöken iki köprü arasında mahsur kaldı.
Kara yolları ekipleri her iki köprüde de çalışma başlatırken, yarına kadar yoldan araç geçişinin sağlanamayacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.