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Bartın'da sağanak sele neden oldu (6)

DHA

Bartın'da sağanak sele neden oldu (6)


BELEDİYEDEN UYARI 
Bartın Belediyesi ırmak kenarlarında yaşayan vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde dün gece yağan aşırı yağmurla ırmak ve dere yatakları taşmış, baraj doluluk seviyesine ulaşmıştır. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışlar yarın ve Cuma günü de devam edecek olup, Bartın kent merkezi ve mücavir alanlardan geçen ırmak yataklarında su seviyesinin yükselecek olmasından dolayı ırmak yatağı kenarlarına yaklaşılmaması, ırmak yatağı kenarlarında ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemli duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR
2021-08-11 19:21:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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