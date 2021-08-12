Bakan Kurum: Bartın'da metrekareye 318 kilogram yağış düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: Bartın'da metrekareye 318 kilogram yağış düştü

DHA

Bakan Kurum: Bartın'da metrekareye 318 kilogram yağış düştü


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın´da yaşanan sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Hasarların hepsi yarın itibariyle Bartın ilimizde tamamlanacaktır" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın´da sel felaketinde zarar gören Akörensöküler köyü ile Zafer köyünde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum daha sonra Kumluca Mehmet Akif Ersoy Okulunda kurulan kriz masasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarının yarın tamamlanacağını belirterek, "Dün gece metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Tabii Bartın´da Ulus ilçemiz ve mahalleleri bu selden etkilendi. Olay olur olmaz hemen Valilik bünyesinde koordinasyonu kurduk. Vatandaşlarımızın yarasını sarmak için harekete geçtik. Bir vatandaşımız sel sularına kapılarak kayboldu. 80 yaşında Arife teyzemiz. İnşallah en kısa zamanda Arife teyzemize ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Bu kapsamda 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. Hasar tespitleri yine vatandaşlarımızın telef olan hayvanlarına ilişkin tespitleri, araç-gereç ziyanları, tarım alanlarındaki hasarların hepsi yarın itibariyle Bartın ilimizde tamamlanacaktır. Bu çerçevede ertesi gün de vatandaşlarımızın ödemeleri valiliğimiz koordinesinde tamamlanacaktır. Evleri ağır hasar gören vatandaşlarımız evleri ister yerinde isterse başka bir alanda TOKİ Başkanlığımızca yapım çalışmaları yürütülecektir" dedi.
Bakan Kurum, BartınKarabük yolunda ulaşımın başka güzergahlardan sağlandığını açıklayarak, şöyle konuştu:
"Şu an itibariyle Ulus ilçemize su verilmekte. Kumluca beldemizde arızalar vardı sel sebebiyle. Oraya da su verildi. Abdipaşa Mahallemizde 5 mahallenin suyu problem yaşadı. Hasar gördü sel sebebiyle, 2 mahallemize su verildi. 3 mahallede arızalar en kısa zamanda giderilecektir. Şu anda köprü ve yollarımızda hasarlar mevcut. Hem özel idare hem de karayolları ekiplerimiz hasar tespitlerini yaptılar. Çalışmalar başladı. BartınKarabük yolu şu an itibariyle başka güzergahlardan veriliyor. Menfez ve köprülerde meydana gelen hasar sebebiyle yarın sabah en geç BartınKarabük yolundaki hasarlar giderilecek ulaşıma açılacaktır. Köylerimizi birbirine bağlayan menfez ve köprülerdeki hasarlar da hızlı bir şekilde özel idare ve karayolları ekiplerince giderilecektir. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz."
Bakan Kurum vatandaşların yaralarını saracak adımlar atacaklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı: 
"İnşallah en kısa zamanda kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Bartın, Kastamonu ve Sinop'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahada. İlk andan itibaren vatandaşlarımızın eksiklerini gidermek için çalışmalarını anbean yürütmektedir. Bir ahenk ve seferberlik ruhu içerisinde yürütüyoruz. Son ana kadar bu anlayışla yürütmeye devam edeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-08-12 01:14:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düşmüş Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahada" "Bartın'daki hasarların tespiti yarın itibariyle tamamlanacaktır"
YEREL HABERLER Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram ...
Bakan Kurum, Bartın’daki sel bölgelerinde
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Bartın’daki sel bölgelerinde
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın’da Bakan Kurum, 85 yaşındaki Arife Ünal’ın sel sularına kapıldığı evinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı ...
Bartın'da sağanak sele neden oldu (6)
YEREL HABERLER Bartın'da sağanak sele neden oldu (6)
Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı Abdurrahman Ünal: "Su basınca annemle ikimiz ahıra düştük. Ahırdan sonra kendimi kurtarmaya çalıştım. Sonra annem bir şey yapamadı"
YEREL HABERLER Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını ...
Bartın'da mahsur kalan vekil ve ekipler itfaiye ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Bartın'da mahsur kalan vekil ve ekipler itfaiye ile ...
Bartın-Karabük yolunda ikinci köprü çöktü AK Parti Milletvekili, Karayolları ekipleri, basın ve vatandaşlar mahsur kaldı
YEREL HABERLER Bartın-Karabük yolunda ikinci köprü çöktü AK Parti ...
Bartın´da sağanak sele neden oldu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak sele neden oldu/ Ek fotoğraf
Sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadın her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadın her yerde ...
Bartın´da sağanak sele neden oldu (4)
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak sele neden oldu (4)
Bartın´da sağanak sele neden oldu (3)
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak sele neden oldu (3)
Sel nedeniyle heyelan meydana geldi, araçlar ağır hasar aldı
YEREL HABERLER Sel nedeniyle heyelan meydana geldi, araçlar ağır ...
Bartın-Karabük yolundaki heyelan drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Bartın-Karabük yolundaki heyelan drone ile ...
Bartın'da sel felaketinde can kaybı
YEREL HABERLER Bartın'da sel felaketinde can kaybı
Bartın´da sağanak yağış sele neden oldu (2) 
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak yağış sele neden oldu (2) 
Sel felaketinin dehşeti gün ağarınca ortaya çıktı Bartın-Karabük-Kumluca yolunda heyelanlar yaşandı
YEREL HABERLER Sel felaketinin dehşeti gün ağarınca ortaya ...
Bartın´da sağanak yağış sele neden oldu
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak yağış sele neden oldu
Bartın’da sel felaketi
YEREL HABERLER Bartın’da sel felaketi
Köyü su bastı, hayvanları son anda kurtardılar
YEREL HABERLER Köyü su bastı, hayvanları son anda kurtardılar
Bartın'da sahilde kaybolan 8 yaşındaki Doğukan aranıyor 
YEREL HABERLER Bartın'da sahilde kaybolan 8 yaşındaki Doğukan ...
8 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
YEREL HABERLER 8 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.