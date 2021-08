Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (2)

ZAFER KÖYÜNDE BÜYÜK HASAR

Bartın'da sel felaketinden Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü büyük hasar gördü. Çok sayıda ev sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Köyü birbirine bağlayan köprülerin çökmesiyle birlikte ulaşım kesildi. Vatandaşlar, suların içinden karşıya geçebilmek için tahtalardan yaptıkları köprüleri kullandı. Büyük maddi hasarın yaşandığı köyün halkı, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Köy halkından Şakir Aksoy, "Her taraf bitti. Köprü tıkanınca. Deprem olur gibi bir ses geldi. Güldür güldür taşlar vurdukça biz sapıttık zaten. Çok büyük hasar var. Benim de kamyonum gitti. Çok berbattı" dedi.

Sultan Güneri çok büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Burada köprü kırılınca her yere dağıldı. Her yer berbat oldu. Çok korktuk. Bizim evimiz mahvoldu. İkinci kata kadar yükselmiş sular. 2 tane ahır gitti. Bahçemiz, hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.

Şehriye Öncü ise, "Büyük bir sel içindeydik. Her şey birbirine girdi. Arabamızı, insanlarımızı nasıl kurtaracağımızı bilemedik. Ama hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Her şey gitti. Korkmak ne demek. Herkes birbirine girdi. Bağırış çağırış sesleri vardı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Anlatamam o akşamı. Arabalarımız gitti" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR

2021-08-12 15:47:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.