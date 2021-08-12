Dere yatağı taştı Bartın-Ulus karayolu ulaşıma kapandı

Sel felaketi yaşanan Bartın’da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınlarda BartınUlus karayolu ulaşıma kapandı.
Bartın’da sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlarla birlikte BartınUlus karayolunun Küllü köyü mevkiinde tıkanan menfez nedeniyle dere yatağı taştı.
Taşan dere BartınUlus karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgede yolun ulaşıma açılabilmesi için iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sırasında uzun araç kuyrukları oluştu.
Çalışmalarda dere yatağının yönü değiştirildi ve yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.