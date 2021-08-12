Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (4)

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ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR YİNE YOLLARI KAPATTI

Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyü ile Akören Söküler köyünde yeniden şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle taşan dereler ve sürüklenen araçlar yolları kapattı. 2 köy arasında daha önce açılan yol yeniden kapandı. Bölgede bulunan ekipler iş makineleriyle kapanan yolları yeniden açmak için çalışma yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR

2021-08-12 17:34:04



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