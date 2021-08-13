Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (3)

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KÖPRÜLERİN YIKILDIĞI KÖYDE KERESTELERLE GEÇİŞ

Bartın'da, selin en fazla hasara neden olduğu Zafer köyünde, köprülerin yıkılmasıyla köy içinde ulaşım sağlanamıyor. Köye girmek isteyenler, suyla kaplı alanlardan geçebilmek için keresteleri taşların üzerine koyuyor. Suya düşme tehlikesine rağmen tahtaların üzerinde yürüyenler, gidecekleri alanlara ulaşıyor. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR

2021-08-13 11:55:46



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