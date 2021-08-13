Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (4)

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BARTIN-KARABÜK YOLU AÇILDI

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Bartın ve Karabük'ü birbirine bağlayan yol, ulaşıma kapanmıştı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yolun tekrar trafiğe açılması sağlandı. Ekipler, Bahçeçik mevkisinde yıkılan köprüyü onardı. Sürücüler, köprüyü kullanarak karşı tarafa geçebildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR

2021-08-13 16:16:25



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