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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor Bartın Valisi Sinan Güner: "Sonuca ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İHA

153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor Bartın Valisi Sinan Güner: "Sonuca ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bartın'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları 153 kişilik ekiple sürüyor. Gazetecilere açıklamada bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, tüm aramalara rağmen henüz Arife Ünal'a ulaşılamadığını açıkladı. Vali Güner, "Sonuca ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde yaşanan selde kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor. Ancak halen daha Arife Ünal'a ulaşılamadı. Bartın Valisi Sinan Güner de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Arife Ünal'ı arama çalışmalarının 153 kişiyle sürerken Bartın Valisi Sinan Güner sonuca ulaşana kadar çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.
Jandarma, AFAD, dalgıçların bölgede arama yaptığını anlatan Vali Güner, "Genel bir değerlendirme yapacak olursak öncelikle meteorolojik tahminlerle başladık. Bundan sonraki birkaç günde inşallah yağmur görünmüyor. Bu bizim işimizi biraz hafifletti. Zira su seviyesinin yüksek seyretmesi bizim çalışmalarımızı olumsuz etkileyeceği hepimizin malumudur. Temel çalışma gruplarından birinin yürütüldüğü yerdeyiz. Bu köyde bir teyzemiz sele kapılmıştı. Bu arama kurtarma faaliyetleri 100 kişiye yakın her uzmanlık biriminden dalgıç, balık adam, jandarma arama kurtarma timlerinden ve AFAD'dan oluşan bir ekip var. Maalesef şu ana kadar bulamadık. Zaten sonuna da geldik. Burası son tarafı. Burada bir takım kazılar yapılıyor. Biriken malzemelerin altında bir şeyler kalmış olabilir mi şekliyle kadavra köpeklerinin gösterdiği yerler var. Ancak başka bir canlı veya daha evvelki şeyler de olabilir. Bunlara bağlı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Sonuca ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gelen ekiplerimiz çalışmaları sonuna kadar devam edecek" dedi.
Yol ve içme suyu tadilatlarının sürdüğünü aktaran Vali Güner, "İkinci önemli çalışma grubumuz altyapı hasarlarını gidermeyle ilgili grubumuz. Alt yapı hasarları içme suları, yollar iki ana unsur hayatın devamlılığı için şart. Yollarımızı özellikle birinci önceliğimiz BartınKarabük yoluydu. Bahçecik tarafındaki tamiratlar tamamlandı. O hattı açtık. BartınKarabük yolu açık. Bahçecik köyü malum yolun üstünde. O köyden yukarıya doğru Kalecik ve Zafer köyünün mahallelerine ulaşan selden etkilenen bölge. Zafer köyünü yolun karşısına bağlayan mahallelerdeki köprüleri hemen yapamayacağımız için baks dediğimiz beton kutularla suyu geçmek noktasındayız. Bunu geçtiğimiz takdirde Zafer köyünün merkezi ile köyleri arasındaki bağlantı da tamamlanmış oldu" şeklinde konuştu.
Bartın'ın da afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili konuşan Vali Güner, "Umumi hayata etkili afet kararıyla beraber artık tarım alanlarıyla ve hayvan varlığıyla alakalı zarar tazminini karşılayabilecek. Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi bu vesile ile şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu bölgenin ihtiyaçlarının yaralarının hızla sarılması açısından hem vatandaş hem de kamu kurumlarının ihtiyaçları var. Malzemeler tekrar, kanalizasyonlar, su alt yapı için bu afet kararıyla beraber gerçekleşecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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