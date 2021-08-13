Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (5)

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ÇAMURA SAPLANAN KÖPEĞİ KURTARDILAR

Bartın´ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde kaybolan Arife Ünal'ı arama çalışmaları için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, çamura saplanan köpeği gördü. Ekipler köpeği çamurdan çıkartarak, güvenli bölgeye taşıdı. Köpek temizliği yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-08-13 18:59:55



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